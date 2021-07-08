Горняк22: Певице Анжелике Агурбаш грозит до 12 лет заключения в Белоруссии

Анжелика Агурбаш Фото: instagram.com/angelicaagurbash

По словам Агурбаш, она действовала исключительно в рамках закона и просто делилась мнением о происходящем. В настоящее время Минск требует у Москвы выдачи артистки

Заслуженная артистка Анжелика Агурбаш рассказала, что планирует прекратить выступления в Белоруссии из-за уголовного преследования. Против певицы возбудили два уголовных дела за разжигание вражды и публичное оскорбление президента, сообщает «Газета.Ru».

«Все будет зависеть от ситуации. Сейчас я невъездная в Белоруссию. Единственное место, куда я попаду, приехав туда, это СИЗО, а потом тюрьма на 12 лет», – рассказала она.

В июле 2020 года на концерте в День независимости у стелы «Минск – город-герой» певица последний раз выступила в Белоруссии. Позже на этом месте стали собираться оппозиционеры, которые выступали против избрания президента Александра Лукашенко на шестой срок. Певица открыто поддержала митингующих и в Москве выходила к посольству Белоруссии на акции солидарности.

«Я всего лишь неравнодушная белоруска, высказала свое мнение по поводу политики Александра Лукашенко. Я не нарушала законы и те статьи, которые мне инкриминируются. Даже если была какая-то критика, то это все было в рамках закона», – объяснила Агурбаш.

5 июля Генеральная прокуратура Белоруссии попросила выдать певицу Анжелику Агурбаш. По данным следствия, с августа 2020 года она размещала в интернете сведения, направленные на возбуждение социальной вражды в отношении представителей власти. Кроме того, она якобы обвиняла президента страны в совершении особо тяжких преступлений. Певице может грозить до 12 лет лишения свободы.

Уголовное дело против певицы следователи возбудили еще в мае 2021 года. Агурбаш в своем Instagram рассказала, что объявлена в розыск и что Минск требует ее экстрадиции. Она призвала небезразличных людей объединить свои усилия и добиться референдума.

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