Горняк22: На Алтае хотят ввести отсрочку от службы в армии для отдельных специалистов

Призывники. Армия. Солдаты Фото: gvp.gov.ru

Алтайские законодатели считают, что сотрудники оборонных предприятий это «штучные кадры, и их нужно бережно растить и всячески поддерживать»

В Алтайском крае обсудят идею ввести отсрочку от армии для молодых сотрудников оборонных предприятий, сообщает пресс-служба АКЗС.

7 июля председатель комитета Госдумы Владимир Шаманов побывал на предприятиях ФНПЦ «Алтай» и Бийском олеумном заводе. Вместе с ним заводы посетил зампредседателя АКЗС Сергей Серов.

Шаманов сообщил, что в России на законодательном уровне обсуждают предоставление отсрочек молодым специалистам, которые работают на таких предприятиях.

«Это решается законодательной инициативой, и комитет будет ее реализовывать и поддерживать, включая и открытие военных кафедр при высших учебных заведениях. Так молодой человек в учебном заведении получал бы образование на военной кафедре и тут же на заводе проходил производственную практику», – сказал он.

Кроме того, для таких специалистов хотят предоставить доступ к дешевым кредитам на жилье.

Ранее сообщалось, что Алтайский край смог обеспечить осенний призыв, несмотря на пандемию.

ТОЛК