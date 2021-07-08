Горняк22: В Новосибирске нашли тело пропавшего год назад 17-летнего подростка

Полиция Фото: Анна Меньшикова

16 октября 2020 года молодой человек ушел из дома и не вернулся. Все это время подростка разыскивали волонтеры и полиция

7 июля в Новосибирске нашли тело 17-летнего подростка, который пропал без вести в октябре 2020 года, сообщили волонтёры «ЛизаАлерт» в своей группе в «ВКонтакте».

«Найден. Погиб, 17 лет, Октябрьский район, Новосибирск. С 2020 года его местонахождение было неизвестно. Наши соболезнования родным и близким», – написали они.

Следователи заявили, что на теле молодого человека не нашли явных признаков насильственной смерти. В настоящее время специалисты выясняют причину смерти подростка, сообщает «КП».

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске на пляже Заельцовского парка нашли тело мужчины в камуфляжной одежде. По словам очевидцев, погибшему было около 40-50 лет.

ТОЛК