Горняк22: Как поздравить близких с Днем семьи, любви и верности

Смартфон. Девушка Фото: pixabay.com

Подборка стихотворений, которые стоит отправить близким людям в День семьи, любви и верности для того, чтобы поздравить их с праздником

День семьи, любви и верности отмечают ежегодно 8 июля. Связано событие с историей любви Петра и Февронии. Преподобный Петр жил в XIII веке и был младше князя Павла, который правил в Муроме. А его будущая супруга до принятия монашеского пострига носила имя Ефросинья, была из обычной семьи и лечила людей травами. Петр обратился к девушке с тяжелым недугом и пообещал, что если она исцелит его, он на ней женится. Но против такого решения встали бояре, и Петр оставил трон, уехав вместе с женой из Мурома. Когда же в городе начался хаос, вызванный отсутствием правителя, князь вернулся, а Евросинье удалось завоевать любовь и знати, и простых людей. В престарелом возрасте супруги приняли монашеский постриг и Ефросинья стала Февронией.

Редакция «Толка» собрала несколько стихотворений, которыми можно поздравить своих близких и друзей в этот день.

В прекрасный праздник – День семьи

Желаю верности, любви,

Достатка, радости, богатства.

И счастья дни пусть вечно длятся! С Днем верности, любви, семьи!

Семью свою люби, цени,

Не обижай, не предавай,

А дорожи и понимай.

Семья – начало всех начал,

Надежный жизненный причал.

И счастлив тот, кто это понял,

В семье тот весел и доволен.

Всегда друг другом дорожите,

Заботой нежной окружите.

Любовь в семье – совместный труд,

Пусть в ней царит всегда уют. С Днем семьи, любви и верности

Поздравляю от души!

Мира вам желаю, нежности,

Счастье пусть в ваш дом спешит,

Дом пусть будет, словно чаша,

Любовью, радостью полна,

Улыбайтесь вы почаще,

Пусть в душе цветет весна! Семья – надежный тыл и крепость,

Фундамент в ней – любовь и верность.

Пускай любовь живет в сердцах

И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно.

Пусть будет в доме все, что нужно:

Достаток, радость и уют.

Пусть понимают вас и ждут. Сегодня день чудесный и прекрасный.

Наполнен солнцем, светом и теплом,

Ведь в каждую семью приходит праздник

И счастьем наполняет каждый дом.

Любовь и верность каждому знакомы,

Без них нам в этом мире не прожить.

Важней семьи нет ничего на свете.

Желаем всем в любви и в счастье жить! Желаю в этот праздник

Любить свою семью,

Быть верными друг другу

И говорить «люблю!».

Ссориться поменьше,

Побольше быть вдвоем,

Быть для всех примером,

Внося лишь счастье в дом!

Поздравления с сайта Pozdravok.ru.

ТОЛК