ГОРНЯК22 08.07.2021
Спорт

Горняк22: Как поздравить близких с Днем семьи, любви и верности

Горняк22
10 часов Ago

Смартфон. Девушка Фото: pixabay.com

Подборка стихотворений, которые стоит отправить близким людям в День семьи, любви и верности для того, чтобы поздравить их с праздником

День семьи, любви и верности отмечают ежегодно 8 июля. Связано событие с историей любви Петра и Февронии. Преподобный Петр жил в XIII веке и был младше князя Павла, который правил в Муроме. А его будущая супруга до принятия монашеского пострига носила имя Ефросинья, была из обычной семьи и лечила людей травами. Петр обратился к девушке с тяжелым недугом и пообещал, что если она исцелит его, он на ней женится. Но против такого решения встали бояре, и Петр оставил трон, уехав вместе с женой из Мурома. Когда же в городе начался хаос, вызванный отсутствием правителя, князь вернулся, а Евросинье удалось завоевать любовь и знати, и простых людей. В престарелом возрасте супруги приняли монашеский постриг и Ефросинья стала Февронией.

Редакция «Толка» собрала несколько стихотворений, которыми можно поздравить своих близких и друзей в этот день.

  1. В прекрасный праздник – День семьи
    Желаю верности, любви,
    Достатка, радости, богатства.
    И счастья дни пусть вечно длятся!
  2. С Днем верности, любви, семьи!
    Семью свою люби, цени,
    Не обижай, не предавай,
    А дорожи и понимай.
    Семья – начало всех начал,
    Надежный жизненный причал.
    И счастлив тот, кто это понял,
    В семье тот весел и доволен.
    Всегда друг другом дорожите,
    Заботой нежной окружите.
    Любовь в семье – совместный труд,
    Пусть в ней царит всегда уют.
  3. С Днем семьи, любви и верности
    Поздравляю от души!
    Мира вам желаю, нежности,
    Счастье пусть в ваш дом спешит,
    Дом пусть будет, словно чаша,
    Любовью, радостью полна,
    Улыбайтесь вы почаще,
    Пусть в душе цветет весна!
  4. Семья – надежный тыл и крепость,
    Фундамент в ней – любовь и верность.
    Пускай любовь живет в сердцах
    И светится в ваших глазах.
    Живите весело и дружно.
    Пусть будет в доме все, что нужно:
    Достаток, радость и уют.
    Пусть понимают вас и ждут.
  5. Сегодня день чудесный и прекрасный.
    Наполнен солнцем, светом и теплом,
    Ведь в каждую семью приходит праздник
    И счастьем наполняет каждый дом.
    Любовь и верность каждому знакомы,
    Без них нам в этом мире не прожить.
    Важней семьи нет ничего на свете.
    Желаем всем в любви и в счастье жить!
  6. Желаю в этот праздник
    Любить свою семью,
    Быть верными друг другу
    И говорить «люблю!».
    Ссориться поменьше,
    Побольше быть вдвоем,
    Быть для всех примером,
    Внося лишь счастье в дом!

Поздравления с сайта Pozdravok.ru.

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