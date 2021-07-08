Горняк22: Медики откачали мужчин, потерявших сознание у торгового центра Барнаула

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Очевидцы увидели двух лежащих на ступенях ТЦ человек. По их словам, мужчины уже были «синие все». Бригаде скорой удалось реанимировать их

В Барнауле медики смогли откачать двух потерявших сознание у торгового центра мужчин. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

Инцидент произошел днем 6 июля на улице Карева.

Очевидцы сняли на видео двух лежащих на ступенях ТЦ людей, которым оказывают помощь прохожие и полиция – мужчин приводили в чувство водой и делали искусственный массаж сердца.

Третий приятель сообщил очевидцам, что они могли получить передозировку наркотиками.

Реанимационные действия провела прибывшая по вызову бригада медиков.

Как сообщили ресурсу в УМВД города, одного из мужчин в итоге госпитализировали, второй довольно быстро пришел в себя, и его забрали в отдел полиции для разбирательства.

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