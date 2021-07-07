Горняк22: Пропавший на Камчатке самолёт с чиновниками упал в море

Самолёт Фото: pixabay.com

В Росавиации отметили, что метеоусловия в момент планируемой посадки самолета на Камчатке были сложными. В это время в окрестностях аэропорта был туман разорванной облачности

На Камчатке самолёт Ан-26, который ранее считался пропавшим, упал в море, заявили в пресс-службе регионального правительства, сообщает РИА «Новости».

Самолёт должен был совершить посадку в 12.40 по местному времени, но перестал выходить на связь. О проблемах в полёте экипаж не докладывал, перед вылетом самолёт был технически исправен. На его борту находились 28 человек – 6 членов экипажа и 22 пассажира, в том числе и глава Паланы Ольга Мохирева, начальник одного из отделов местной администрации Александр Андрейкин и его жена, глава финансового управления Ольга Андрейкина.

Спасатели определили место падения Ан-26, который летел из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Следователи возбудили уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Ранее «Толк» сообщал, что при крушении самолёта на Филиппинах погибли 29 человек. Всего на борту находились 92 человека, в том числе восемь членов экипажа.

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