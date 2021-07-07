Горняк22: Какой смысл несет праздник Ивана Купала и как его отмечать правильно

Иван Купала. Ребенок. Вода Фото: pixabay.com

Существуют ли какие-то запреты на День Ивана Купала, как его проводили в древности и какие обряды обязательно соблюдались

На 7 июля приходится древний славянский праздник Иван Купала или Иванов день. Посвящен он летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету природы, и совпадает с христианским празднованием Рождества Иоанна Предтечи, от чего берет свое название. Дохристианское наименование праздника не известно.

Что нужно делать в День Ивана Купалы

Плести венки и гадать

Как уточняют РИА Новости, языческий праздник был связан с природой и продолжением рода. В это день девушки плели венки из цветов, а после пускали их в воду, гадая на женихов и замужество. Молодые люди искали себе пару. Обычно это происходило во время хороводов: парни и девушки присматривались друг к другу, а после брались за руки и вместе прыгали через костер. Если это удалось сделать, не расцепив руки, значит, скоро будет свадьба.

Как уточняют РИА Новости, языческий праздник был связан с природой и продолжением рода. В это день девушки плели венки из цветов, а после пускали их в воду, гадая на женихов и замужество. Молодые люди искали себе пару. Обычно это происходило во время хороводов: парни и девушки присматривались друг к другу, а после брались за руки и вместе прыгали через костер. Если это удалось сделать, не расцепив руки, значит, скоро будет свадьба. Жечь костры

Костры несли еще и ритуальный смысл: люди сжигали с них старые вещи, очищаясь от всего плохого, и отпугивали нечисть с их помощью.

Костры несли еще и ритуальный смысл: люди сжигали с них старые вещи, очищаясь от всего плохого, и отпугивали нечисть с их помощью. Собирать травы

Особое значение приписывалось в это день травам. По поверьям, в этот день они наделялись сильными лечебными свойствами, поэтому лекари отправлялись в леса, чтобы собрать побольше полезных растений. Также травами украшали дома, чтобы отпугнуть все плохое.

Особое значение приписывалось в это день травам. По поверьям, в этот день они наделялись сильными лечебными свойствами, поэтому лекари отправлялись в леса, чтобы собрать побольше полезных растений. Также травами украшали дома, чтобы отпугнуть все плохое. Купаться

Самым главным обрядом в этот день было омовение водой: люди купались и обливали прохожих. Считалось, что вода в праздник Купалы исцеляет от любых болезней.

Что нельзя делать на Иван Купалу

По сведениям «Комсомольской правды», в ночь перед праздником запрещалось ложиться спать. Люди верили: если задремать, можно стать легкой добычей различной нечисти.

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