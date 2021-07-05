Горняк22: ГИБДД опровергла новые штрафы за парковку на месте спецтехники

Площадки для спецтехники Фото: канал "Толк"

Речь идет о выделенных площадках для машин скорой помощи, пожарных , МЧС и полиции.Сейчас наказаний в виде штрафов за такое нарушение в КоАП нет

У Госавтоинспекции нет данных о том, что в России вводятся новые штрафы за парковку на местах для спецтехники во дворах жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Госавтоинспекция России сведениями об указанной <…> инициативе не располагает», – сказали в пресс-центре.

Прежде в СМИ ранее появилась информация о том, что в скором времени появится штраф за то, что водитель припарковался во дворе на месте, выделенном для спецтранспорта – скорой помощи, пожарных машин, МЧС и полиции.

Ранее стало известно, что в России отменили обязательный техосмотр автомобилей.

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