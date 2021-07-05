Горняк22: В Барнауле пожарные ликвидируют возгорание в цехе на проспекте Космонавтов

Место происшествия Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Спасателям удалось предотвратить распространение огня в здании на большую площадь. Пострадавших в результате происшествия нет

В Барнауле пожарные ликвидируют открытое горение в производственном здании на проспекте Космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел днем 4 июля.

«Сейчас ликвидация открытого горения», – говорится в сообщении.

Площадь пожара составила около 80 кв. метров. Удалось предотвратить распространение огня по кровле здания и на большую площадь.

Пострадавших нет. Специалисты выясняют причину пожара.

ТОЛК