Горняк22: Врач госпиталя Барнаула рассказал об изменениях в течении COVID-19

Ковидный госпиталь Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

У пациентов сократился инкубационный период и более ярко начинается заболевание. При этом быстрее развивается дыхательная недостаточность

Барнаульские врачи ковидных госпиталей наблюдают изменения в течении заболевания у пациентов. Об этом телеканалу «Вести-Алтай» рассказал заведующий инфекционным госпиталем городской больницы № 5 Денис Вяткин.

«По ощущениям, сократился инкубационный период и более ярко начинается заболевание, они (пациенты – прим.ред.) быстрее уходят в дыхательную недостаточность, более ярко протекает респираторный дистресс-синдром, гипер-иммунный ответ более ярко выражен», – отметил медик.

По его словам, сейчас пациенты болеют «более тяжело», с высокой температурой. А с развивающейся у них дыхательную недостаточностью «очень тяжело справиться».

«Мы, к сожалению, видим достаточно молодых пациентов иногда без сопутствующих заболеваний», – добавил врач.

По его словам, в день беседы с журналистами больница была уже загружена более чем на 100%.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае за сутки произошел резкий рост числа тяжелобольных COVID-19.

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