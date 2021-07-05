Горняк22: Чрезвычайно жарко и безветренно: какая погода будет 5 июля в Алтайском крае

Жара. Лето Фото: pexels.com

Первый день новой рабочей недели не принесет прохлады — в некоторых районах региона столбики термометров поднимутся до + 38 градусов

В Алтайском крае днем 5 июля ожидается чрезвычайно жаркая и безветренная погода. Прогноз передает региональный ЦГМС.

В крае температура воздуха составит +33… +38 градусов. В Барнауле столбики термометров покажут до +35.

Осадков в этот день в регионе не ожидается. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Ранее «Толк» сообщал о том, когда в Алтайском крае жара сменится прохладой.

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