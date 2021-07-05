Горняк22: Что за праздник День трудоголика и как отметить его с пользой

Работник. Трудоголик Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

День трудоголиков (Workaholics Day) ведет свою историю из США. Это праздник специалистов, которые «живут на работе» зачастую в ущерб семье, друзьям и другим радостям

День трудоголиков во многих странах мира отмечают 5 июля, пишет «Календарь событий».

Трудоголизм, по сути, является формой зависимости. Желание перерабатывать, отказываясь от выходных и отдыха, может привести к неврозу, расстройству нервной системы, другим болезням. А труд перестает приносить работникам чувство удовлетворения.

Однако ученые отмечают, что трудоголизм бывает и созидательным. Многие творцы и предприниматели отдаются своему делу полностью, без остатка, и именно это позволяет добиться успеха.

Главная цель Дня трудоголика – напомнить об исключительной важности грамотного баланса между отдыхом и работой.

Лучший способ отметить День трудоголика – позаботиться об одном из них: вывезти на пикник на природу, сводить в кинотеатр или на выставку, просто создать условия для отдыха.

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