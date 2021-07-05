Горняк22: «Жарче, чем в Сочи»: очевидец объяснил автомобильный коллапс на въезде в Барнаул

Автомобильная пробка Фото: pixabay.com

Пробка образовалась в завершении выходных и растянулась практически до Новоалтайска – то есть оказалась длиной около 13 км

Автомобильный коллапс случился на въезде в Барнаул воскресным вечером 4 июля – видео затора опубликовал очевидец в соцсетях.

На нем запечатлены медленно двигающиеся в сторону краевого центра автомобили.

«А потому что в Барнауле жарче, чем в Сочи», – пошутил автор видео.

По его словам, пробка растянулась практически до Новоалтайска – то есть оказалась длиной около 13 км.

По словам очевидцев, затор образовался из-за массово возвращающихся в город после жарких выходных горожан. Кроме того, на одном из участков была перекрыта одна из полос, на которой дорожники срезали асфальт. Также в этом месте произошло ДТП, затруднявшее движение – столкнулись два автомобиля.

Ранее «Толк» рассказывал о том, что власти хотят спасти Барнаул от пробок и ДТП с помощью интеллектуальной системы.

ТОЛК