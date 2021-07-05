Горняк22: Короновирус и чума «развернули» ралли «Шелковый путь» обратно на Алтай

Ралли "Шелковый путь 2021" Фото: Виталий Барабаш

В Монголии, где участники гонки должны были финишировать, ухудшилась эпидобстановка в связи с распространением коронавируса и случаями бубонной чумы

Заключительный этап международного ралли «Шелковый путь» перенесли в Алтайский край из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в Монголии, где должен был состояться финиш гонки. Об этом министр спорта региона Алексей Перфильев сообщил в своем Instagram.

«6 июля в Алтайском крае стартует пятый, заключительный этап гонки. Скоростной участок пройдет по той же трассе: Рассказиха – Акутиха», – заявил глава ведомства.

Он подтвердил, что алтайские власти поддержали соответствующую просьбу организаторов.

При этом в отличие от первого заезда, который состоялся в крае 3 июля, в этот раз соревнования пройдут без зрителей. Такое решение принято в связи с тем, что в регионе вступают в силу ограничения в связи с распространением коронавируса: мероприятия с числом участником больше 50 человек запрещены по решению оперштаба.

Награждать участников международных соревнований будут в Республике Алтай, куда перенесли финал гонки.

Известно, что в Монголии ухудшилась обстановка с распространением коронавируса, кроме того, здесь регистрируют случаи бубонной чумы.

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