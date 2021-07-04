Горняк22: В Алтайском крае выросла средняя зарплата за апрель

Деньги. Зарплата. Рубли Фото: pixabay.com

Несмотря на продолжающуюся пандемию, зарплаты в организациях Алтайского края, согласно официальной статистики, продолжают расти

Средняя зарплата за апрель в Алтайском крае составила 32 051 рубль, что на 12,4% выше показателя прошлого года. Об этом сообщает Алтайкрайстат. Речь идет о работниках организаций, в том числе сотрудников сфер малого бизнеса.

Также жители края в апреле заработали на 3,3% больше, чем в марте. В марте средние доходы жителей составляли 30 649 рублей.

Однако реальная зарплата (заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен) оказалась значительно меньше средней – всего на 5,4% больше, чем в апреле 2020 года и на 2,5% выше, чем месяцем ранее.

Ранее сообщалось, что Алтайский край попал в пятёрку регионов с самой низкой средней зарплатой.

ТОЛК