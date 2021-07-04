Горняк22: 15 многоэтажек в Барнауле остались без воды из-за коммунальной аварии
Водопроводный кран. Вода Фото: pexels.com
Часть жителей Барнаула осталась без холодного водоснабжения. Сейчас на месте работают сотрудники водоканала — они устраняют последствия ЧП
Днем 3 июля в Ленинском районе Барнаула произошло повреждение водопровода на улице Попова, 6, сообщает пресс-центр городской мэрии.
В связи с этим без холодной воды остались 15 многоквартирных домов:
- ул.Веры Кащеевой – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11,13
- ул.Монтажников – 3, 5, 11
- ул.Попова – 4, 6,10
Также вода отсутствует в двух административных здания по ул.Попова, 2а и ул.Веры Кащеевой, 3в.
Сейчас на месте работают специалисты Барнаульского водоканала.
Ранее сообщалось, что три месяца без горячей воды проведет часть жителей Новоалтайска.