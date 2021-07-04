Горняк22: Локализован: пожарные продолжают бороться с огнем на «Алтайском бройлере»
Пожар. Бийск Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
Спасатели уже локализовали сильное возгорание, однако о полной ликвидации пока речи не идет. На месте продолжаются работы
В МЧС заявили, что сообщение о пожаре в помещении компании «Алтайский бройлер»(ул. Лесная,25) поступило с опозданием, сообщает пресс-служба краевого ведомства.
Когда на место прибыли спасатели, открытым огнем горела крыша цеха, произошло ее частичное обрушение.
«Пострадавших нет, люди покинули здание самостоятельно. Площадь возгорания более 2500 квадратных метров», – рассказали спасатели.
Пожарным удалось эвакуировать технику из помещения.
Сейчас пожар локализован. На месте продолжают работу сотрудники МЧС.
Ранее сообщалось, что в Бийске загорелись помещения компании «Алтайский бройлер». Столбы дыма были видны даже в центре города.