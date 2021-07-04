Горняк22: Народные приметы 4 июля. Как привлечь счастье в Ульянов день

Бедность Фото: pixabay.com

4 июля звали Ульяновым днем. Православные христиане в этот день чтили память святого мученика Иулиана Тарсийского, которого народ «переименовал» в более привычного Ульяна

4 июля собирали цветы липы. Крестьяне верили, что это дерево снимает сглаз. Липу нельзя было рубить, потому что содеявший это непременно заблудится в лесу. А засохшая липа возле дома была очень плохим предзнаменованием, пишет Feast-guide.com.

Хорошую погоду предсказывали по ветру. Если до полудня ветер следовал за солнцем, а после полудня – в обратную сторону, то ждали погожей погоды.

Яркое и жаркое солнце и испарения после дождя – к осадкам до наступления ночи.

По поверьям, липовый цвет 4 июля наделен целебной силой. И что если при головной боли положить в изголовье липовый цвет, то скоро боль утихнет.

Счастливой приметой считалось дать милостыню в этот день, не смотря в глаза принимающему помощь.

ТОЛК