Горняк22: Птицы не пострадали: пожарные ликвидировали возгорание на «Алтайском бройлере»

Пожар. Фото: Инцидент Барнаул

Огонь возник в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, сообщили в пресс-службе группы «Черкизово»

Пожарные ликвидировали крупное возгорание на птицефабрике «Алтайский бройлер» (входит в группу «Черкизово»). Об этом вечером 3 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

«На данный момент пожар ликвидирован»,– говорится в сообщении.

Выращиваемая на предприятии птица не пострадала – огонь распространился только в складах и производственных помещениях, проинформировали «Интерфакс» в компании.

Причина случившегося выясняется.

Пожар произошел внутри производственного помещения фабрики днем на площади 2,8 тысяч кв. метров. Огонь возник в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, сообщили «ТАСС» в пресс-службе компании.

Пострадавших нет.

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