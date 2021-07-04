Горняк22: Птицы не пострадали: пожарные ликвидировали возгорание на «Алтайском бройлере»
Пожар. Фото: Инцидент Барнаул
Огонь возник в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, сообщили в пресс-службе группы «Черкизово»
Пожарные ликвидировали крупное возгорание на птицефабрике «Алтайский бройлер» (входит в группу «Черкизово»). Об этом вечером 3 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
«На данный момент пожар ликвидирован»,– говорится в сообщении.
Выращиваемая на предприятии птица не пострадала – огонь распространился только в складах и производственных помещениях, проинформировали «Интерфакс» в компании.
Причина случившегося выясняется.
Пожар произошел внутри производственного помещения фабрики днем на площади 2,8 тысяч кв. метров. Огонь возник в компрессорном цехе, где проводились строительные работы субподрядной организацией, сообщили «ТАСС» в пресс-службе компании.
Пострадавших нет.