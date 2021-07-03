Горняк22: Кино и бассейны — на 50%: в Алтайском крае вводят новые ограничения

Медицинские маски Фото: pixabay.com

Уже несколько недель в Алтайском крае наблюдается резкий подъем заболеваемости коронавирусом. Также в регионе растет число тяжелых больных

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко объявил о введении новых ограничительных мер в регионе на фоне роста заболеваемости коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства края. Так, на заседании оперштаба были приняты следующие решения.

Запретить массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Вместимость кинотеатров, театров, спортзалов, открытых бассейнов должна составлять не более 50%.

Соответствующие изменения глава региона подпишет на следующей неделе.

Руководитель Роспотребнадзора по Алтайскому краю оценила ситуацию в регионе как неблагополучную. Так, в течение трех последних недель заболеваемость росла от 33 до 70% еженедельно. Сейчас в Барнауле снижается число новых заболевших, однако коронавирус распространяется в районы. Примечательно, что рост заболеваемости отмечен среди людей 30-49 лет.

Министр здравоохранения Дмитрий Попов заявил об увеличении коечного фонда. Так, на прошлой неделе в регионе насчитывалось 1812 коек, сейчас их уже 3158. Растет доля тяжелых пациентов, которым требуется искусственная вентиляция легких.

«Мы принимаем меры для развертывания дополнительной коечной мощности: в планах у нас Мамонтовская ЦРБ, Рубцовская ЦРБ. Со следующей недели перепрофилируем корпус 12-й горбольницы Барнаула и готовим краевую больницу для того, чтобы поступающие коронавирусные больные с сопутствующими заболеваниями также могли получать медицинскую помощь», – сказал он.

По словам Попова, сейчас в регионе имеется месячный запас лекарств для амбулаторных больных и запас средств индивидуальной защиты для медиков. Кроме того, растут объемы вакцинации. Также увеличивается охват тестированием населения.

Ранее в крае отменили массовые мероприятия, рассчитанные на одну тысячу человек и более.

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