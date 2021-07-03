Горняк22: Путин освободил от уплаты НДС некоторые кафе и рестораны

Кафе. Общепит Фото: Анна Меньшикова

Часть заведений общественного питания больше могут не платить НДС. Однако для этого они должны подходят под ряд условий

Президент России Владимир Путин освободил от налога на добавленную стоимость (НДС) часть предприятий общепита, сообщает ТАСС. Документ он подписал сегодня, 2 июля.

В частности, теперь налог могут не платить кафе, рестораны, буфеты, а также доставки еды. Однако для этого нужно, чтобы были соблюдены следующие условия:

Сумма годового дохода организации не превышала 2 млрд рублей

Удельный вес доходов за год от реализации услуг общепита в общей сумме доходов составлял не менее 70%

Среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, которые начислила организация своим сотрудникам, был не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.

Также, по документу, освобождаются от авансовых платежей по налогу на прибыль учреждения культуры в 2020 и 2021 годах. Кроме того, не будут облагать НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о выплате 10 тысяч рублей семьям со школьниками.

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