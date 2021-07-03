Горняк22: На «Госуслугах» произошел сбой из-за наплыва заявлений на выплаты

сайт Госуслуги Фото: Толк

Число обращений на сайт «Госуслуги» выросло из-за единовременных выплат родителям школьников, а также новых выплат беременным и одиноким родителям

2 июля портал «Госуслуги» произошел сбой из-за технических работ по введению новых сервисов, заявили представители Минцифры, сообщает «РИА Новости».

«На портале проводятся работы по выводу новых сервисов и временно портал может быть недоступен», – объяснили в пресс-службы министерства.

Так, при попытке открыть сайт появлялось сообщение о том, что в настоящее время на портале находятся около 500 тысяч человек. Пользователей ставили в очередь на 5 минут, но при попытке перезагрузить страницу время ожидания увеличивалось до 30 минут.

Сейчас портал заработал в обычном режиме. На главной странице появился пункт о оформлении единовременной выплаты в 10 тысяч рублей для подготовки школьника в новому учебному году.

Ранее «Толк» сообщал, что с 1 июля стартует прием заявлений на выплаты одиноким родителям и беременным. Пособие назначается на один год и далее будет продлеваться по заявлению.

ТОЛК