Горняк22: Жара до +35 градусов пришла в Алтайский край 3 июля
Город. Погода. Лето Фото: Виталий Барабаш
Жаркая погода продлится в регионе все выходные и сохранится в начале следующей недели – на территории региона действует штормовое предупреждение в связи с высокими температурами воздуха
Погода в Алтайском крае
3 июля дневная температура воздуха в регионе составит +30…+35 градусов, местами по востоку до +25 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.
Погода в Барнауле
В краевой столице в субботу днем воздух прогреется до +28…+30 градусов. Дождя в этот день не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4-9 м/с.