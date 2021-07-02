Горняк22: В Бийске теплосети спрячут под землю за 39 млн рублей

Работы на теплосетях. Бийск Фото: altairegion22.ru

Работы проведут на восьми значимых социальных объектах – это школы, детские дошкольные учреждения и детская горбольница

Более двух километров наружных теплосетей, которые ведут к социально значимым объектам наукограда, перенесут под землю. Для этих целей компания СГК в рамках инвестпроекта «Большая стройка» выделила 39 млн рублей, еще 54 млн будут инвестированы до конца 2026 года, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сейчас работы ведутся у здания кадетской школы на улице Воинов-Интернационалистов. Теплосети, в которые вода поступает из магистрального трубопровода в учебное здание, демонтируют, а вместо этого под землей проложат 184 метра трубопровода.

Так как сейчас летние каникулы и занятий в школе нет, работы пройдут без строительства временной теплосети для подачи горячей воды. Специалисты обещают завершить работы к началу учебного года – 1 сентября.

В СГК отметили, что теплосеть наружного исполнения – даже притом, что она технически исправна – является потенциально опасным объектом. В рамках проекта «Большая стройка» в Бийске уже перенесли теплосети к первому объекту – детскому саду на улице Ленинградской.

ТОЛК