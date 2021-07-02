Горняк22: Житель Славгорода убил знакомого и отвез тело на тележке на пустырь

Задержанный. Арест. Наручники Фото: pexels.com

Ранее судимый за преступления против собственности и побывавший в колонии мужчина уже признал свою вину в убийстве

54-летнего жителя города Славгорода судят за убийство знакомого, с которым он, как считает следствие, расправился у себя дома и затем избавился от тела. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным ведомства, в конце апреля 2021 года мужчина вместе со своим квартирантом у себя дома распивали спиртное. Затем к вечеру к ним присоединился знакомый. Однако в ходе застолья между ним и хозяином дома произошла ссора – якобы гость грубо оскорбил мужчину.

Обвиняемый схватил нож и всадил лезвие в грудь своему обидчику. Рана оказалась смертельной – мужчина погиб на месте.

После этого мужчина на тележке увез тело убитого на пустырь и скрылся.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ТОЛК