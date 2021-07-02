Горняк22: На Алтае вечером 1 июля на два часа перекроют участок «Чуйского тракта»

Военные колонны. Перекрытие трассы Фото: Анна Меньшикова

ГИБДД края просит с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке и заранее спланировать свои маршруты на этом участке дороги

1 июля с 20.30 до 22.30 на участке дороги «подъезд к н.п. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – ЗАТО Сибирский» временно ограничат движение для всех видов транспорта. Это связано с прохождением военных колонн, сообщает пресс-служба ГИБДД Алтайского края.

Кроме того, с 21.50 1 июля до 00.50 2 июля от границы Косихинского и Первомайского районов по Чуйскому тракту и далее до села Косиха также будет временно ограничено автомобильное движение.

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