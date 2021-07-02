Горняк22: Сельчане в Алтайском крае жалуются на снижение цен при закупе молока

Корова Фото: pixabay.com

Людей вынуждают сдавать сырое молоко себе в убыток, а для многих сельских жителей дойная корова – один из основных источников дохода

Жители сразу нескольких районов Алтайского края пожаловались на скупщиков молока – по их словам, последние резко уронили закупочные цены на молоко.

В некоторых районах цены упали с 26 рублей до 18-19 и даже до 11 рублей за литр – хотя для такого падения нет реальных обоснований. Есть даже сообщения и о прямых угрозах и запугивании населения со стороны скупщиков сырья.

Жители сельских районов обратились к депутатам и правительству Алтайского края с просьбой разобраться в ситуации на рынке. Так, Александр Лукьянов, который курирует в правительстве Алтайского края сельское хозяйство, в ответ на запрос руководителя фракции КПРФ в АКЗС Марии Прусаковой ответил, что «правового основания для государственного регулирования цен в настоящее время не существует».

Однако Алтайпищепромом информация, которая поступила из районов Алтайского края о снижении цен на молоко, проверена и направлена в региональный УФАС. Проводится проверка в Волчихинском, Новичихинском, Михайловском, Краснощековском, Шипуновском, Чарышском, Ключевском, Егорьевском, Курьинском, Рубцовском районах. Если ведомство выявит факт сговора на рынке, то к скупщикам молока будут применены меры антимонопольного регулирования.

ТОЛК