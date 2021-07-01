Горняк22: Службы отлова животных могут появиться в Барнауле и крупных городах

Животные. Собаки Фото: pixabay.com

Малым городам и селам депутаты считают более эффективным оставить лишь полномочия отлова и перевозки. При этом финансирование сферы нужно увеличить

В Алтайском крае следует полностью пересмотреть принципы работы с бродячими животными, открыв специализированные службы по их отлову и содержанию, увеличив и перераспределив финансирование, выделяемое на эту сферу. Письмо с просьбой рассмотреть предложения по изменению регионального законодательства спикер алтайского заксобрания Александр Романенко направил губернатору региона.

«В Барнауле, при условии увеличения финансирования, возможно создание муниципального учреждения по отлову и содержанию животных», – цитирует текст обращения сайт АКЗС.

По словам Романенко, работать такая служба должна через муниципальное задание, что «позволит реагировать на изменение численности безнадзорных животных более гибко, чем при проведении конкурса».

16 миллионов мало

При этом для остальной территории края депутаты считают более эффективным создание межрайонных приютов, а малым городам и селам оставить лишь полномочия отлова и перевозки – такой опыт есть в Башкирии, Удмуртии, Красноярском крае и других регионах.

Для реализации плана в парламенте предлагают использовать возможности государственно-частного партнерства и увеличить финансирование этой сферы.

«Опыт регионов Сибири показывает, что для решения этих вопросов нужны значительно большие средства, чем выделяется в Алтайском крае, – в 2021 году эта сумма составила 16 млн рублей», – отметили в АКЗС.

Проблема отлова животных в Алтайском крае стоит остро. Во многом она связана с тем, что средства, которые для отлова собак выделяют муниципалитетам, последние не могут использовать в полном объеме из-за отсутствия приютов и специалистов. В результате в некоторых городах и селах края бездомные животные размножаются практически бесконтрольно. От их нападений страдают люди – только за минувшую весну произошло несколько таких случаев.

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