Горняк22: Президент рассказал, какой вакциной привился от ковида и как перенес прививку

Вакцинация. Прививка. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш

Ранее глава государства, чтобы не создавать конкурентные преимущества между вакцинами, не говорил, какой вакциной привился от COVID-19

Владимир Путин рассказал, что привился от коронавируса вакциной «Спутник V». Об этом стало известно в ходе «Прямой линии с президентом».

«Я привился «Спутником V», тем более что Вооруженные Силы прививаются этой прививкой», – сообщил он.

Выбирая вакцину, он не советовался с врачами, а «смотрел по своим знакомым, кто чем прививается».

По его словам, после первого укола он ничего не чувствовал, а после второго у президента поднялась температура до 37,2, но на следующее утро было уже 36,6. К слову, у привившейся дочери Путина, также поставившей «Спутник V», в течение суток была температура в 37,5 градусов, рассказал он.

На замечание о том, что некоторые люди сомневаются, что Путин действительно вакцинировался от коронавируса, так как не было подтверждающего видео, президент отметил, что не так важны видеодоказательства.

«Ну а если бы делали не в руку, тоже надо было показать?» – отшутился он.

По словам президента, если он сказал, что сделал прививку, то так оно и есть.

Путин подчеркнул, что вакцинация – единственный способ защититься сегодня от коронавируса и его тяжелых последствий. Он также призвал прислушаться к специалистам и защитить свое здоровье.

Отвечая же на вопрос о возможном мировом сговоре по поводу существования коронавируса, Путин назвал это чушью.

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