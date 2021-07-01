Горняк22: Опека изъяла у жительницы Барнаула сына, который едва не выпал из окна

Ребенок Фото: lovesun.by

Малыша спасли случайные прохожие — они вызвали полицию и растянули покрывало под окном. Полицейские успели схватить ребенка

Двухлетнего ребенка, который едва на выпал из окна третьего этажа в Барнауле в конце апреля, органы опеки изъяли из семьи. Об этом сообщает сайт регионального управления СКР.

Кроме того, в ближайшее время 22-летняя мать ребенка предстанет перед судом – против нее расследовали дело об оставлении несовершеннолетнего в опасности. Вину она уже признала.

Инцидент произошел 30 апреля. Девушка оставила спящего малыша одного в комнате с открытым окном, а сама ушла их квартиры. В это время ребенок проснулся и забрался на подоконник. Его заметили прохожие и вызвали полицию.

На земле мужчины растянули покрывало, чтобы успеть поймать ребенка. В это время полицейские поднялись в соседнюю квартиру. Одному из них удалось подхватить малыша с соседнего балкона.

После этого ребенка передали врачам скорой помощи. Он не пострадал.

ТОЛК