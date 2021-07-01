Горняк22: Эксперты назвали лучшие места для внутреннего туризма

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На пресс-конференции «Куда податься российскому туристу с прививкой и без нее» эксперты перечислили места внутреннего туризма, которые, по их мнению, незаслуженно обходят стороной

Эксперты туристической индустрии назвали российские направления, на которые туристам стоит обратить свое внимание, сообщает «Слово и Дело».

«Если говорить про отдых на море, то стоит вспомнить Азовское море. Но взрослым пловцам нужно знать: идти очень долго, пока станет глубоко. Азовское море – очень недооцененная огромная локация, где есть свободные пляжи и нет толп туристов», – рассказала создатель турпроекта Biletarium Анисия Евдокимова.

По ее словам, в рейтинг также попадают места с историей и наследием, например Самара или Астрахань.

«Сейчас с точки зрения экологического туризма открывается Алтай. Один раз за всю жизнь вы обязаны съездить на Байкал. Ну и, конечно, Камчатка. И ее тоже нужно обязательно посетить», – отметила эксперт.

Общественный омбудсмен индустрии гостеприимства в Санкт-Петербурге Ирина Семенова призвала обратить внимание на Карелию и «Серебряное ожерелье» России и Казань.

Ранее «Толк» сообщал, что Яровое вошло в топ курортных поселков России без толп туристов. В рейтинге также оказались крымские, кубанские и карельские места отдыха.

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