Горняк22: Нападающий «Авангарда» Денис Зернов наполнил кубок Гагарина окрошкой

Денис Зернов Фото: instagram.com/zenya016

Девушка хоккеиста Альбина Королева показала в сторис Instagram, как спортсмен готовит окрошку на квасе прямо в победном трофее

Нападающий омского «Авангарда» Денис Зернов, завоевавший вместе с клубом кубок Гагарина в сезоне-2020/2021, привез трофей в родной Челябинск и поел из него окрошки, сообщает «Чемпионат».

В Сети пользователи не оценили поступок спортсмена и осудили его за такое обращение с кубком.

«При всем уважении так недолго и до ночного горшка дойти», – пишут комментаторы.

В прошедшем сезоне хоккеист провел 60 игр в регулярном чемпионате и набрал 40 (12+28) результативных баллов. В плей-офф форвард сыграл в 24 матчах, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.

Напомним, что омский «Авангард» впервые в истории завоевал кубок Гагарина. До этого команда выигрывала чемпионат России в 2004 году. В финальной серии плей-офф омский клуб одолел ЦСКА со счетом 4:2.

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