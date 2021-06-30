Горняк22: Выживший в смертельном ДТП на алтайской трассе подросток – в тяжелом состоянии

Место ДТП Фото: Telegram-канал "В курсе 22"

Honda Fit вылетела на встречку и протаранила «Ладу», в котором ехали четыре человека, в том числе два подростка. Один из них погиб на месте

Жертвами аварии с участием двух легковых автомобилей на трассе в Алтайском крае стали три человека, двое пострадавших, в том числе подросток, госпитализированы. Подробности аварии сообщает региональная ГИБДД.

По данным ведомства, ДТП произошло около 9.50 в Михайловском районе.

По предварительным данным, 37-летний водитель Honda Fit выехал на встречную полосу, где его автомобиль столкнулся с LADA Priora.

В результате на месте погибли 33-летний водитель отечественного авто и двое его пассажиров – 68-летняя женщина и 14-летний подросток.

Еще один пассажир «Лады», 15-летний юноша, а также водитель Honda госпитализированы. Мужчина ехал в иномарке без пассажиров

Уточняется, что пострадавшего подростка в тяжелом состоянии доставили в больницу Барнаула.

ТОЛК