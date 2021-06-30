Горняк22: Врач перечислила ключевые симптомы коронавируса в третью волну

Коронавирус Фото: pixabay.com

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул, что новый вид вируса третьей волны отличается более коротким инкубационным периодом

Диарейные синдромы и воспаление слизистых оболочек дыхательных путей появились среди основных симптомов коронавируса в третью волну, заявила врач-инфекционист Юлия Москалева, сообщает URA.RU.

«Преобладание того или иного синдрома происходит у разных пациентов разного возраста в той или иной степени, но сейчас отмечается в целом больше диарейного синдрома и воспаления слизистых оболочек», – отметила инфекционист.

По ее словам, сейчас при поступлении пациентов в госпиталь врачи проверяют не только легкие, но и другие органы, которые могут быть поражены инфекцией, например почки, сердечно-сосудистая система и головной мозг.

Врач подчеркнула, что коронавирус – это полисистемное заболевание и все зависит от сроков поступления и начала терапии, особенностей иммунной системы, сопутствующих патологий.

Ранее «Толк» сообщал, что в Алтайском крае за сутки выявили 173 новых случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 29 июня с начала пандемии достигло 54 232 человека.

ТОЛК