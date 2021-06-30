Горняк22: В Крыму задержали подозреваемого в подготовке взрыва моста

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Молодой человек придерживался, по данным следствия, идей анархизма, действовал по мотивам политической ненависти и желал нанести удар по нынешней власти

В Крыму задержали 22-летнего мужчину, которого подозревают в подготовке теракта на железнодорожном мосту в Инкермане, сообщает «РБК».

По предварительной информации, он интересовался идеей стрельбы в школе и планировал совершить суицид после атаки.

Мужчина якобы решил устроить взрыв в период выборов в Госдуму в сентябре 2021 года. Местом теракта должен был стать железнодорожный мост через реку Черную в Инкермане.

Подозреваемый обладал познаниями в области химии и начал изготавливать взрывчатку, которую хранил у себя дома и в гараже. В ходе обыска у него нашли четыре патрона, а также гексоген, окфол, дымный порох и взрывчатое вещество ТЭН – каждого примерно по 80–100 г.

Сейчас мужчина находится в Севастопольской психиатрической больнице, врачи проверяют его на вменяемость.

Ранее «Толк» сообщал, что полиция Барнаула задержала студента за угрозу взорвать школу в соцсетях. Правоохранителям юноша свой поступок объяснил тем, что хотел только пошутить.

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