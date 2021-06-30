Горняк22: Членам «полицейской ОПГ» в Алтайском крае дали условные сроки
Фемида. Суд Фото: Анна Меньшикова, Толк
Преступники два года вели расчеты и кассовое обслуживание юрлиц. По поручению клиентов они также переводили деньги по их банковским счетам
В Барнауле суд вынес приговор по делу так называемой полицейской ОПГ, члены которой занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».
На скамье подсудимых оказались пять фигурантов, в том числе замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Барнаулу и оперативник из аналогичного управления в краевом Главке.
По данным следствия, преступное объединение в течение двух лет, с 2014 по 2016 год, занималось расчетами, кассовым обслуживанием юрлиц и инкассацией. Также оно переводило деньги по поручению клиентов по их банковским счетам, которые впоследствии обналичивались.
Оборот нелегальной финансовой организации составил около 520 млн рублей. Доход организаторов схемы оценили в сумму, превышающую 25 млн рублей.
Адвокат одного из подсудимых полицейских рассказал изданию, что его клиента вместе с коллегой суд признал виновными лишь в пособничестве незаконной банковской деятельности. Им назначили по три года и девять месяцев условно с испытательным сроком, лишив званий подполковника и майора полиции.
Три других фигуранта получили по четыре года условно с испытательными сроками.
Защитник полицейских заявил, что намерен обжаловать приговор.
Дело еще одного члена «полицейской ОПГ» – барнаульского бизнесмена Станислава Игонина – выделили в отдельное производство, предположительно, за помощь следствию в раскрытии преступной схемы. Предпринимателю назначили 2,5 года условно.
Ранее «Толк» сообщал о том, что суд отправил в колонию экс-начальника алтайской налоговой Шлегеля.