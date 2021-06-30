Горняк22: Томенко возглавил партийную тройку «ЕР» на выборы в АКЗС

Виктор Томенко Фото: пресс-служба правительства Алтайского края / Антон Федотов

Решение члены президиума регионального политсовета партии приняли путем тайного голосования. В список также вошли Александр Романенко и Виктор Зобнев

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко возглавит общекраевой список кандидатов от «Единой России» на выборах в региональное Заксобрание по единому избирательному округу. Об этом сообщает сайт реготделения партии.

Уточняется, что такое решение члены президиума регионального политсовета партии приняли на заседании 29 июня путем тайного голосования.

В состав тройки также вошли председатель регионального парламента Александр Романенко и депутат Государственной Думы Виктор Зобнев.

Президиум также утвердил окончательные списки кандидатов в депутаты АКЗС, сформированные по итогам предварительного голосования. Их делегаты второго этапа партийной конференции утвердят для выдвижения после согласования в генсовете «ЕР».

Ранее представители ЛДПР определились, кто идет на выборы от Алтайского края.

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