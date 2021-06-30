Горняк22: Популярный видеоблогер Михаил Литвин приехал на Алтай

Михаил Литвин Фото: instagram.com/mikhail_litvin

Судя по тому, что у ютубера нет стабильной связи, он забрался довольно глубоко в горы. Пока не ясно, собирается ли он снять здесь свой очередной ролик

Популярный российский видеоблогер Михаил Литвин приехал на Алтай – видео с поездки он опубликовал в своем Instagram.

В кадре молодой человек сидит у костра на берегу Катуни в окружении гор. На другом видео он с приятелем пробирается к водопаду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Свежие новости Горно-Алтайска (@_gorno_altaysk_one)

Приехал ли Литвин в регион для отдыха, или намерен снять здесь свое очередное видео – не известно.

21-летний Михаил Литвин входит в ТОП-10 «самых просматриваемых видео в России» по версии YouTube в 2020 году. На его канал подписаны свыше 7 млн человек. Самое популярное видео, на котором он спалил Mercedes-AMG GT 63 S стоимостью 13 млн рублей, набрало больше 24 млн просмотров.

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