Горняк22: В Новосибирской области могут запустить систему QR-кодов

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Министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров отметил, что внедрение такой системы уже обсуждалось на заседании оперативного штаба

В Новосибирской области разработали систему QR-кодов для посещения заведений общепита в «бесковидном» формате, сообщает ТАСС.

«На самом деле, у нас в Новосибирской области уже во вторую волну была разработана система QR-кодов. Это в первую очередь касалось общепита и сфер развлечений, но потом у нас улучшилась обстановка. Сейчас мы хотим об этом поговорить с бизнес-сообществом», – рассказал министр промышленности и торговли региона Андрей Гончаров.

По его словам, внедрение системы также планируется обсудить с Министерством цифрового развития региона, чтобы цифровую систему соединить с медицинской платформой или с «Госуслугами», если это потребуется.

Напомним, что москвичам без QR-кода запретили посещать кафе и рестораны. С 28 июня в столице заведения общепита могут принимать только привившихся от COVID-19, переболевших или прошедших ПЦР-тест с отрицательным результатом.

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