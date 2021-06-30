Горняк22: Россиянам напомнили об ответственности за поддельные QR-коды

QR-код Фото: pixabay.com

Директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин рассказал, что поддельные QR-коды уже начали продаваться в даркнете примерно за 11 тысяч рублей

За использование поддельных QR-кодов для посещения ресторанов грозит наказание до двух лет лишения свободы, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, сообщает «РИА Новости».

«Если лицо использует сгенерированный QR-код с привязкой к ложному порталу госуслуг, это нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В зависимости от последствий может наступать ответственность до двух лет лишения свободы», – заявил он.

Кроме того, по его словам, за посещение ресторана с поддельным QR-кодом в зависимости от последствий может грозить административной штраф до 40 тысяч рублей.

Сенатор также отметил, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до года лишения свободы, а за подделку и сбыт грозит до двух лет колонии.

С 28 июня в Москве начали действовать новые антиковидные ограничения. Так, в московские рестораны и кафе теперь можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек вакцинировался, переболел или сдал ПЦР-тест.

Ранее «Толк» сообщал, что в России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины от коронавируса. Сейчас препарат «ЭпиВакКорона-Н» проходит клинические испытания.

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