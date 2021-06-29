Горняк22: В Алтайском крае на ходу загорелась и взорвалась «десятка»

Загоревшийся автомобиль Фото: izvestiy-kamen.ru

По словам очевидцев, практически сразу после возгорания автомобиля произошел взрыв. Пожар удалось потушить, а вот спасти автомобиль – нет

27 июня в Камне-на-Оби на одной из улиц частного сектора загорелся, а затем взорвался автомобиль «ВАЗ-2110», сообщают «Каменские известия».

По словам водителя, машина загорелась прямо на ходу и он едва успел остановиться и выскочить из нее.

Возгорание тушил пожарный расчет ПЧ-54. Спасти автомобиль не удалось. Он выгорел полностью.

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