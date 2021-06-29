Горняк22: Барнаул занял второе место в рейтинге самых дешевых рационов питания в стране

Борщ Фото: pixabay.com

Больше всего за год подорожали продукты «борщевого набора»: свекла – в 2,8 раза, морковь – в 2 раза, картофель – в 1,7 раза. Также резко подорожали сливочное и подсолнечное масло, сахар

Аналитики российского проекта «Котлета с пюрешкой» сделали замеры стоимости рациона питания для жителей городов страны. Барнаул в итоге оказался на втором месте как город с одним из самых дешевых рационов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные рейтинга.

Всего в рейтинге рассматривали цены на продукты в 36 регионах. В большинстве регионов расходы на продукты превысили 80% прожиточного минимума.

Так, в краевой столице в июне эксперты обнаружили отрицательную динамику – продукты подешевели от 0,9 до 5,6%. В целом, по данным рейтинга, Барнаул занял второе место в июне как город с самым дешевым рационом – это чуть более 300 рублей.

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