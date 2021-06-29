Горняк22: От российских абитуриентов не будут требовать вакцинацию от COVID-19

Студент Фото: pixabay.com

В минобрнауки сообщали, что у абитуриентов есть четыре варианта для подачи документов: очно, по почте, через системы вуза или суперсервис «Поступление в вуз онлайн»

Российским абитуриентам для поступления в вуз не нужна вакцинация от коронавируса или ПЦР-тест, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в программе «Москва.Кремль.Путин».

«Вопрос поступления никак не связан с вакцинацией сегодня, потому что абсолютное большинство выпускников подают документы удаленно», – заявил он.

Кроме того, Валерий Фальков заявил, что идея о допуске к занятиям только привитых студентов имеет право на существование. По его словам, в таком случае нужно обеспечить качественное обучение и для тех, кто приходит на лекции, и для студентов, которые будут заниматься удаленно.

Ранее глава минздрава призвал студентов вакцинироваться от коронавируса. По словам главы, вакцинация студентов университетов является добровольной, но при этом важно обеспечить и безопасность образовательного процесса.

ТОЛК