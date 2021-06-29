Горняк22: В Камне-на-Оби продают старинный замок, где ранее была мельница

Старинное здание в Камне-на-Оби Фото: altayrealt.ru

Более 100 лет назад в здании располагался производственный комплекс купца Винокурова. Толщина кирпичных стен здесь достигает одного метра

В Камне-на-Оби выставили на продажу старинное производственное здание, которое было построено еще в 1916 году, сообщает «Алтайский портал недвижимости».

Здание из кирпича с арочными окнами и дверями и старинным фасадным декором до сих пор используется – к нему имеется асфальтированный проезд, подведено отопление и электросети.

Собственник помещения (компания «Алтайлес») в объявлении подчеркивает, что не так давно в здании начали ремонт – здесь сделана новая кровля, отремонтированы балки перекрытий, вставлены новые окна.

Общая площадь 105-летнего замка – 800 кв. метров, в здании три уровня. Уточняется, что когда-то здесь работала мельница и размещались производственные помещения купца Винокурова.

Владелец продает объект за 17 млн рублей.

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