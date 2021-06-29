Горняк22: Москвичам без QR-кода запретили посещать кафе и рестораны

Женщина Фото: pixabay.com

Получить QR-код можно с 25 июня в регистратуре московской поликлиники либо с помощью нескольких городских цифровых сервисов

В Москве посещать кафе и рестораны теперь можно только при предъявлении специального QR-кода. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Код могут получить те, кто в течение полугода завершил полный курс вакцинации от COVID-19, переболел коронавирусом (заболевание должны подтвердить медики) или не позднее трех суток до этого получил отрицательный результат ПЦР-теста

По новым правилам, прошедшие проверку посетители могут находиться внутри кафе и ресторанов без масок и перчаток, но сотрудники заведения обязаны носить средства индивидуальной защиты.

«Дети и туристы для посещения кафе должны будут пройти ПЦР-тест. Такая же мера предусмотрена для тех, кто успел получить только первую дозу вакцины», – объяснил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Кроме того, по его словам, столовые на предприятиях и в учебных заведениях, а также рестораны, кафе и бары в гостиницах и хостелах на территории столицы могут не переходить в «бесковидный» режим, если не будут открыты для посторонних.

22 июня мэр Москвы объявил о решении закрыть заведения общепита для тех, кто не переболел и не получил прививку. 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева ввела в столице обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан.

Ранее «Толк» сообщал, что за неделю в России зафиксировали максимальное количество умерших от COVID-19. От коронавируса скончался 3 921 россиянин, это самый большой показатель с начала пандемии.

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