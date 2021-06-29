Горняк22: Пьяный житель Новосибирска пытался выбросить жену с восьмого этажа

Арест Фото: pixabay.com

Обвиняемый из-за пьяной ссоры начал тащить женщину к открытому окну, но преступлению помешала сестра жены, которая вместе с ними находилась в квартире

В Новосибирской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего мужчины, который пытался убить свою 44-летнюю жену, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 25 марта в квартире восьмиэтажного дома на улице Приморской обвиняемый вместе с супругой и ее сестрой пили алкоголь. В какой-то момент обвиняемый начал ссориться с женой и угрожать ей убийством.

После этого он открыл окно на кухне, схватил женщину за волосы и потащил ее туда. На кухне он поднял потерпевшую на подоконник и попытался выбросить ее из окна восьмого этажа, но сестра женщины оттолкнула мужчину и закрыла створку.

Обвиняемый в покушении на убийство частично признал свою вину. Суд заключил его под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кузбассе пьяный уголовник зарезал сожительницу с сыном и лег спать. Ранее он отсидел 15 лет за убийство и получил два условных срока.

ТОЛК