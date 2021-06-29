Горняк22: Сергея Шубенкова и еще 60 легкоатлетов допустили до участия в Олимпиаде

Сергей Шубенков Фото: Виталий Барабаш

Знаменитый барнаульский легкоатлет, выступающий в беге с барьерами на 110 м, получил право на поездку в Токио. Он имеет выполненный олимпийский норматив

Международная федерация допустила до участия в Олимпиаде всех российских легкоатлетов, имеющих нейтральный статус и выполненный норматив, сообщает ТАСС.

Тренерский штаб сборной России назовет фамилии тех легкоатлетов, кто поедет в Токио, 28 июня – по правилам, там могут выступить не более десяти спортсменов.

Олимпийские игры в Токио пройдут в этом году с 23 июля по 8 августа.

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