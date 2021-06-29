Горняк22: Галстук долой: все больше алтайских депутатов и чиновников занимаются спортом

Депутат АКЗС, гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов серьезно занимается большим теннисом Фото: Олег Укладов

Известные в регионе политики и руководители в основном предпочитают классические игровые виды спорта, но каждый находит для этого свою мотивацию

Развивает стратегическое мышление, помогает наладить общение с коллегами, повышает самооценку. Нет, это не про бизнес-консультанта или тренинг. Именно этого, по словам депутатов и чиновников Алтайского края, помогают добиться занятия спортом. Как правило, известные на Алтае руководители отдают предпочтение игровым видам спорта. Каким именно, узнал «Толк».

Прошел школу «Локомотива»

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов в детстве гонял мяч во дворе. Родители заметили у сына тягу к футболу, когда он учился во втором классе, привели его на барнаульский стадион «Локомотив».

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов с детства занимался футболом Фото: Фото из личного архива Евгения Зрюмова

Еще в младших классах Евгений вместе со сверстниками играл в районных, городских и краевых соревнованиях. Уже среди взрослых выступал за барнаульский «Локомотив» на соревнованиях железной дороги Сибирского федерального округа. Многие тогда запомнили Зрюмова как неуступчивого полузащитника.

Министр сетует, что сейчас свободного времени не так много, но, если есть возможность, он никогда не отказывается от участия в различных мини-футбольных турнирах.

Недавно Евгений Зрюмов принимал участие в Кубке памяти спортивных журналистов, а в 2019 году играл за краевое правительство в турнире «Матч на Алтае».

В детстве был Крутовым

Депутат АКЗС, гендиректор Бочкаревского пивоваренного завода Вадим Смагин известен на Алтае своей любовью к хоккею.

Он в родных Бочкарях построил современную крытую площадку с искусственным льдом, а сельские команды благодаря ему регулярно участвуют в турнирах Ночной хоккейной лиги. Смагин дважды принимал участие в гала-матчах в Сочи. Он выходил на лед вместе с легендами отечественного хоккея и президентом страны Владимиром Путиным.

«Все пошло с детства. Только замерзал пруд – мы на лед. Для меня хоккей – это несбывшаяся детская мечта. Чего не хватило? Не было тренера. Льда не было. Но все пацаны в селе любили хоккей», – рассказывал он «КП-Барнаул».

Депутат АКЗС, гендиректор «Бочкаревского пивоваренного завода» Вадим Смагин играет в хоккей Фото: «Ночная хоккейная лига»

Смагин вспомнил, что у деревенских мальчишек были свои имена. Кто-то был Фетисовым, кто-то Харламовым:

«Я в детстве был Крутовым. Писал эту фамилию на клюшке. Я, кстати, плохо знал, как он выглядит. Телевизоры же рябили тогда, толком не показывали. Но я почему-то именно Крутовым хотел быть. Наверное, мне нравилась фамилия».

Для развития стратегического мышления

Депутат АКЗС, гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов начал заниматься большим теннисом еще в детстве в Бийске. В секцию его привела мама. Тогда на весь наукоград было всего два тренера, один из них – самоучка. В секцию он ходил примерно три года.

«В теннис я вернулся, когда переехал в Барнаул, увидев здесь хорошие корты. Пошел в клуб «Чемпион». Сейчас занимаюсь с тренером Алексеем Трикозом», – рассказывает Абрамов.

Депутат АКЗС, гендиректор «Сибирской медиагруппы» Андрей Абрамов серьезно занимается большим теннисом Фото: Олег Укладов

Сейчас депутат вышел на тот уровень, который позволяет ему участвовать в турнирах не только в Алтайском крае, но и в Новосибирской области, где ему неоднократно удавалось выигрывать и занимать призовые места.

Андрей Абрамов уверен, что большой теннис полезен не только для физической формы, но и развивает стратегическое мышление, ведь в каждом матче, в каждом эпизоде необходимо анализировать игру соперника, без этого добиться успеха в этом виде спорта крайне трудно.

Обещает вернуться в теннис

Задолго до начала управленческой карьеры министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев профессионально занимался настольным теннисом:

«Я тогда учился в четвертом классе. Дома постоянно шумел мячом, и меня дед в итоге отвел в спортивную секцию».

Министр признался, что несколько раз он сам намеревался «завязать» с настольным теннисом – тянула улица, а еще были случаи, когда его выгоняли.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев хотел бы чаще играть в настольный теннис Фото: «Алтайский спорт»

Тогда тренеры не церемонились и руководствовались системой «пяти минусов».

Опоздал на тренировку – минус, не сделал какое-то упражнение из общей физической подготовки – еще один минус.

Перфильев признается, что настольный теннис по-настоящему захватил его уже после того, как он стал мастером спорта.

Министр вспоминает, что все его детство прошло во дворе. Играли в «пекаря», в «сало», в другие дворовые игры того времени. Конечно, было место футболу и хоккею.

И сейчас руководитель спортивного ведомства уделяет достаточное время футболу, а при случае облачается в хоккейную экипировку.

«Когда мы проведем все международные соревнования, хочу вернуться в свой спорт, пусть на любительском уровне. Для меня это будет индикатором моей физической формы и элементом общения с коллегами», – рассказал министр о своих ближайших спортивных планах.

Бегал, играл в баскетбол и волейбол

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин подружился со спортом еще в детстве, а оно у него прошло на стадионе «Спартак» во Владикавказе, где выступает «Алания».

«Я в молодости занимался легкой атлетикой и баскетболом. Бегал средние и длинные дистанции. Получил тогда первый разряд», – рассказывает Ларин о своем спортивном прошлом.

В начале 1970-х годов он выступал в республиканских соревнованиях в Северной Осетии, где жил тогда со своими родителями. В это же время успевал играть в баскетбол.

Ларин продолжил заниматься легкой атлетикой и в Ростовской области, когда поступил в местное высшее военное командное училище.

Уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин многие годы возглавлял краевую федерацию волейбола Фото: «Алтайский спорт»

На Алтае Бориса Ларина многие знают как большого любителя волейбола. Много лет он возглавлял краевую федерацию по этому виду спорта. Ларин и сам играл в волейбол, на спартакиадах госслужащих сборная команда администрации Алтайского края выигрывала в этих соревнованиях, регулярно занимала призовые места.

Борис Ларин и сейчас следит за своей физической формой. Каждое утро он начинает с зарядки, чтобы весь день быть в хорошем тонусе.

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