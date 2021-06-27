Горняк22: Жители района в Алтайском крае сообщили о падеже пчел

Мор пчел Фото: pixabay.com

Мор затронул более десятка пасек в селах Точильное и Сычевка. Пчеловоды встретились с участковым, обратились в муниципалитет

Жители Смоленского района сообщили о падеже пчел на пасеках. Сюжет об этом показал телеканал «Вести-Алтай».

Инцидент произошел более чем на десятке пасек в селах Точильное и Сычевка, насекомые начали массово гибнуть с 17 июня.

Люди связывают произошедшее с недавней химобработкой полей.

Пчеловоды встретились с участковым, обратились в муниципалитет, чтобы собрать комиссию, зафиксировать факты, собрать пробы пчёл, земли, травы для выявления причины гибели, а также возможного виновника происшествия в лаборатории Россельхознадзора.

Аналогичная ситуация наблюдается каждое лето на протяжении как минимум последних двух лет. В 2019-м ущерб от мора пчел оценивали в миллионы рублей. Часть насекомых погибла от одного из видов нервно-паралитического инсектицида класса неоникотиноидов, который используется для борьбы сельскохозяйственными насекомыми-вредителями.

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