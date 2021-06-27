Горняк22: Власти Алтайского края и глава Барнаула поздравляют с Днём молодёжи

Молодые. Молодежь Фото: pixabay.com

Праздник объединяет самых активных, творческих, инициативных жителей региона, которые, по мнению представителей власти, будут строить будущее Алтая

27 июня в России отмечается День молодежи. Молодые люди в Алтайском крае работают волонтерами, пробуют силы в предпринимательстве, творчестве, спорте, науке, достигают успехов в образовании.

Губернатор края Виктор Томенко и спикер АКЗС Александр Романенко пожелали молодым жителям региона не бояться решать непростые задачи, воплощать в жизнь самые смелые планы.

Глава Барнаула Вячеслав Франк, поздравляя молодых жителей города с Днем молодежи, отметил, что барнаульцы уверенно заявляют о себе в спорте, в творчестве, в учебе, достойно представляют свой город на конкурсах, соревнованиях, фестивалях.

Особенно отмечена главой Барнаула работа волонтеров города в рамках акции #МЫВМЕСТЕ во время пандемии коронавируса.

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